Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Авангарда» прокомментировал выход команды во второй раунд Кубка Гагарина

Гендиректор «Авангарда» прокомментировал выход команды во второй раунд Кубка Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков отреагировал на победу омской команды над «Металлургом» (3:2, 4-2) в шестом матче серии плей-офф КХЛ и выход во второй раунд Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гуляев (Буше, Грант) – 26:55 (5x5)     2:0 Якупов (Чистяков, Маклауд) – 27:44 (5x5)     3:0 Якупов (Прохоркин) – 34:56 (5x5)     3:1 Силантьев (Канцеров, Минулин) – 44:11 (5x5)     3:2 Юров (Камалов, Михайлис) – 51:39 (5x4)    

«Ястребы, с победой! Что за серия! Даже и не представляю, с чего начать, – таким лихим вихрем пронеслись все матчи.

Высоченный темп игры. Максимальный уровень жёсткости борьбы. Предельный накал страстей. Мощнейший настрой обеих команд. Высшее качество хоккея. Драма, державшая в напряжении до последних секунд серии. Характер – и болельщиков, и хоккеистов, которые обменивались энергией и заряжались друг от друга. Нам очень помог зашкаливающий шум поддержки родной арены – спасибо вам, дорогие болельщики!

Это была прекрасная серия, и тем ценнее победа в ней. В этой битве нам особенно помогло то, что мы забрали три близких матча с разницей в одну шайбу. Умение сделать одно или несколько экстраусилий – одно из ключевых в плей-офф.

Теперь есть время для восстановления и развития ключевых навыков. Сохраняем цели, настрой – и идём дальше, во второй раунд!» — написал Чистяков в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Авангард» и «Металлург» выдали шикарную серию! Теперь в КХЛ будет новый чемпион
«Авангард» и «Металлург» выдали шикарную серию! Теперь в КХЛ будет новый чемпион
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android