Гендиректор «Авангарда» прокомментировал выход команды во второй раунд Кубка Гагарина

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков отреагировал на победу омской команды над «Металлургом» (3:2, 4-2) в шестом матче серии плей-офф КХЛ и выход во второй раунд Кубка Гагарина.

«Ястребы, с победой! Что за серия! Даже и не представляю, с чего начать, – таким лихим вихрем пронеслись все матчи.

Высоченный темп игры. Максимальный уровень жёсткости борьбы. Предельный накал страстей. Мощнейший настрой обеих команд. Высшее качество хоккея. Драма, державшая в напряжении до последних секунд серии. Характер – и болельщиков, и хоккеистов, которые обменивались энергией и заряжались друг от друга. Нам очень помог зашкаливающий шум поддержки родной арены – спасибо вам, дорогие болельщики!

Это была прекрасная серия, и тем ценнее победа в ней. В этой битве нам особенно помогло то, что мы забрали три близких матча с разницей в одну шайбу. Умение сделать одно или несколько экстраусилий – одно из ключевых в плей-офф.

Теперь есть время для восстановления и развития ключевых навыков. Сохраняем цели, настрой – и идём дальше, во второй раунд!» — написал Чистяков в своём телеграм-канале.