«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон»: дата матча НХЛ, во сколько начало, где смотреть

Вечером 6 апреля в Элмонте (США) на льду стадиона «Ю-Би-Эс-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Встреча начнётся в 19:30 мск. Игру покажут североамериканские телеканалы. Официально этот матч в России транслироваться не будет. Однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отметим, что именно в этом матче российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить великий рекорд легендарного канадского экс-форварда Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге. Сейчас у Овечкина и Гретцки по 894 шайбы.

«Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 107 очков после 76 встреч, занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк Айлендерс» (76) располагается на 12-й строчке.