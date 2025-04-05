«Величайшее достижение». Ротенберг — о повторении рекорда Гретцки Александром Овечкиным

Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал повторение российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Нам повезло жить в эпоху Александра Овечкина. Видеть его первые матчи в России, дебютные успехи в НХЛ, победы на чемпионатах мира и в Кубке Стэнли, а теперь стать современниками уникального рекорда, до которого остался всего один гол. В последние месяцы за каждой шайбой Саши следил весь мир – первые новости во всех СМИ с утра: сколько забил Овечкин, сколько осталось до Уэйна Гретцки. Это рекорд, о котором будут вспоминать наши дети и внуки, рекорд на все времена, величайшее достижение. Горжусь, что до этой вершины добрался наш российский хоккеист.

Часто работали с Сашей в сборной – он всегда приезжал при первой возможности, никогда не отказывался, выходил на лёд и бился в каждой смене. В форме сборной он особенно хотел выигрывать. Овечкин не просто уникальный и легендарный хоккеист – это настоящий капитан, прирождённый лидер, большой патриот и просто хороший мужик: всегда держит слово, говорит честно и в глаза. Я таких очень уважаю.

Благодаря Овечкину про хоккей говорят и пишут в СМИ всё больше и больше. Это очень важно, огромный вклад в популяризацию и развитие нашего вида спорта. Многие дети сейчас пойдут в хоккей, вдохновившись рекордом Овечкина. За это стоит сказать Саше отдельное спасибо.

Верю, что рекорд Гретцки будет побит уже в следующей игре, и мы всей страной поздравим нашего русского снайпера, Великую восьмёрку. Желаю Саше достичь всех целей, которые он сам себе ставит на оставшуюся часть карьеры. Я уверен, что и после её завершения он продолжит приносить огромную пользу нашему российскому спорту. Только вперёд!» — написал Ротенберг в телеграм-канале.

Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки. Следующий матч, в котором Овечкин может побить рекорд Гретцки, состоится 6 апреля. В этот день «Вашингтон» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», начало встречи — в 19:30 мск.