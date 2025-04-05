Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по голу «Ак Барса» в первом периоде

Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по голу «Ак Барса» в первом периоде
Комментарии

Департамент судейства дал разъяснение по голу «Ак Барса» в первом периоде шестого матча серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с «Автомобилистом». На момент написания новости идёт второй период, счёт 5:0 в пользу казанской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
3-й период
5 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Дыняк (Марченко) – 02:22 (5x5)     2:0 Миллер (Семёнов) – 03:33 (5x5)     3:0 Барабанов (Галимов) – 04:55 (5x5)     4:0 О'Делл (Князев) – 12:02 (5x5)     5:0 О'Делл (Семёнов, Лямкин) – 32:25 (5x5)     5:1 Романцев (Каштанов, Денежкин) – 57:17 (5x5)    

«На третьей минуте, после гола, забитого игроком «Ак Барса» Никитой Дыняком (№ 86), судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на предмет пересечения шайбой линии ворот. В результате видеопросмотра определено: шайба полностью пересекла линию ворот. Хороший гол», — написано в сообщении пресс-службы КХЛ.

Права на ВИДЕО принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Кошелев и Коршков не попали в состав «Ак Барса» на игру Кубка Гагарина с «Автомобилистом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android