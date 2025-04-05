Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по голу «Ак Барса» в первом периоде

Департамент судейства дал разъяснение по голу «Ак Барса» в первом периоде шестого матча серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с «Автомобилистом». На момент написания новости идёт второй период, счёт 5:0 в пользу казанской команды.

«На третьей минуте, после гола, забитого игроком «Ак Барса» Никитой Дыняком (№ 86), судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на предмет пересечения шайбой линии ворот. В результате видеопросмотра определено: шайба полностью пересекла линию ворот. Хороший гол», — написано в сообщении пресс-службы КХЛ.

Права на ВИДЕО принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.