Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по голу «Ак Барса» в первом периоде
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Департамент судейства дал разъяснение по голу «Ак Барса» в первом периоде шестого матча серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с «Автомобилистом». На момент написания новости идёт второй период, счёт 5:0 в пользу казанской команды.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
3-й период
5 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Дыняк (Марченко) – 02:22 (5x5) 2:0 Миллер (Семёнов) – 03:33 (5x5) 3:0 Барабанов (Галимов) – 04:55 (5x5) 4:0 О'Делл (Князев) – 12:02 (5x5) 5:0 О'Делл (Семёнов, Лямкин) – 32:25 (5x5) 5:1 Романцев (Каштанов, Денежкин) – 57:17 (5x5)
«На третьей минуте, после гола, забитого игроком «Ак Барса» Никитой Дыняком (№ 86), судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на предмет пересечения шайбой линии ворот. В результате видеопросмотра определено: шайба полностью пересекла линию ворот. Хороший гол», — написано в сообщении пресс-службы КХЛ.
Права на ВИДЕО принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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