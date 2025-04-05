Маклауд: «Металлург» не сдавался при счёте 0-3 в серии, их нужно похвалить

Нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд после победы над «Металлургом» (3:2, 4-2) в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ похвалил соперника за целеустремлённость.
«Мы сегодня мощно начали, не уступали в борьбе и интенсивности, повели в счёте, а затем довели дело до победы. Паники в третьем периоде не было, мы понимали, что они поднадавят, потому что они действовали отчаянно. Мы хотели играть, как и в двух первых периодах, просто случились такие ситуации.
Мы встречались с действующим чемпионом, и нужно отдать им должное. Да, мы повели 3-0 в серии, но они не сдавались, и мы понимали, что они так и будут действовать – напористо и мощно. Они сумели вернуться, их нужно похвалить, потому что это в целом та же команда, которая выиграла чемпионство», — сказал Маклауд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 5 апреля 2025
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