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Маклауд: «Металлург» не сдавался при счёте 0-3 в серии, их нужно похвалить

Маклауд: «Металлург» не сдавался при счёте 0-3 в серии, их нужно похвалить
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Нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд после победы над «Металлургом» (3:2, 4-2) в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ похвалил соперника за целеустремлённость.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гуляев (Буше, Грант) – 26:55 (5x5)     2:0 Якупов (Чистяков, Маклауд) – 27:44 (5x5)     3:0 Якупов (Прохоркин) – 34:56 (5x5)     3:1 Силантьев (Канцеров, Минулин) – 44:11 (5x5)     3:2 Юров (Камалов, Михайлис) – 51:39 (5x4)    

«Мы сегодня мощно начали, не уступали в борьбе и интенсивности, повели в счёте, а затем довели дело до победы. Паники в третьем периоде не было, мы понимали, что они поднадавят, потому что они действовали отчаянно. Мы хотели играть, как и в двух первых периодах, просто случились такие ситуации.

Мы встречались с действующим чемпионом, и нужно отдать им должное. Да, мы повели 3-0 в серии, но они не сдавались, и мы понимали, что они так и будут действовать – напористо и мощно. Они сумели вернуться, их нужно похвалить, потому что это в целом та же команда, которая выиграла чемпионство», — сказал Маклауд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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