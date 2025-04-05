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«Я сидел и молился». Маклауд — об удалении на последней минуте матча с «Металлургом»

«Я сидел и молился». Маклауд — об удалении на последней минуте матча с «Металлургом»
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Нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд рассказал, какие эмоции испытал, когда удалился на последней минуте в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с «Металлургом» при счёте 3:2. В итоге омская команда одержала победу в серии со счётом 4-2 и вышла во второй раунд Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гуляев (Буше, Грант) – 26:55 (5x5)     2:0 Якупов (Чистяков, Маклауд) – 27:44 (5x5)     3:0 Якупов (Прохоркин) – 34:56 (5x5)     3:1 Силантьев (Канцеров, Минулин) – 44:11 (5x5)     3:2 Юров (Камалов, Михайлис) – 51:39 (5x4)    

— Какие были эмоции после вашего удаления на последней минуте матча?
— Понятно, что никому не хочется удаляться в такой ситуации. Я сидел и молился, чтобы нам не забросили, и здесь нужно похвалить партнёров по команде, которые нейтрализовали это меньшинство, — сказал Маклауд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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