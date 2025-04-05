«Я сидел и молился». Маклауд — об удалении на последней минуте матча с «Металлургом»

Нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд рассказал, какие эмоции испытал, когда удалился на последней минуте в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с «Металлургом» при счёте 3:2. В итоге омская команда одержала победу в серии со счётом 4-2 и вышла во второй раунд Кубка Гагарина.

— Какие были эмоции после вашего удаления на последней минуте матча?

— Понятно, что никому не хочется удаляться в такой ситуации. Я сидел и молился, чтобы нам не забросили, и здесь нужно похвалить партнёров по команде, которые нейтрализовали это меньшинство, — сказал Маклауд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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