Майкл Маклауд заявил, что должен сыграть за «Авангард» на старте четвертьфинальной серии

Нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд заявил, что должен сыграть за команду на старте четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

— Известно, что вам придётся вскоре уехать по личным обстоятельствам. Поможете ли вы во втором раунде «Авангарду»?

— Я должен начать четвертьфинальную серию, — сказал Маклауд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, пятерым членам молодёжной команды Канады — 2018 предъявили обвинения в сексуальном насилии. Маклауд является фигурантом этого дела. Сообщается, что игрокам, которым ещё не были предъявлены обвинения, дали определённый период времени, чтобы явиться в управление полиции города Лондона провинции Онтарио. Известно, что суд по этому делу пройдёт 22 апреля. В четвертьфинале «Авангард» стартует 11 или 12 апреля.