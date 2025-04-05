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Капитан «Авангарда»: «Металлург» не мог позволить себе проиграть серию 0-4

Капитан «Авангарда»: «Металлург» не мог позволить себе проиграть серию 0-4
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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал победу омской команды над «Металлургом» в первом раунде Кубка Гагарина со счётом 4-2. Сегодня, 5 апреля, «Авангард» выиграл в шестом матче со счётом 3:2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гуляев (Буше, Грант) – 26:55 (5x5)     2:0 Якупов (Чистяков, Маклауд) – 27:44 (5x5)     3:0 Якупов (Прохоркин) – 34:56 (5x5)     3:1 Силантьев (Канцеров, Минулин) – 44:11 (5x5)     3:2 Юров (Камалов, Михайлис) – 51:39 (5x4)    

«Металлург» не сдавался, у них хороший тренер, отличная команда, 0-4 они не могли позволить себе проиграть. Что они и сделали, добились своих двух побед. Думаю, у каждой команды в плей-офф есть акцент на «грязных» голах, потому что переводы на дальнюю штангу редко проходят, все умеют обороняться. Не стоит ждать красивых голов в плей-офф, а ждать вот такие отскоки, броски», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В четвертьфинале «Авангард» стартует 11 или 12 апреля.

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