Капитан «Авангарда»: «Металлург» не мог позволить себе проиграть серию 0-4

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал победу омской команды над «Металлургом» в первом раунде Кубка Гагарина со счётом 4-2. Сегодня, 5 апреля, «Авангард» выиграл в шестом матче со счётом 3:2.

«Металлург» не сдавался, у них хороший тренер, отличная команда, 0-4 они не могли позволить себе проиграть. Что они и сделали, добились своих двух побед. Думаю, у каждой команды в плей-офф есть акцент на «грязных» голах, потому что переводы на дальнюю штангу редко проходят, все умеют обороняться. Не стоит ждать красивых голов в плей-офф, а ждать вот такие отскоки, броски», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В четвертьфинале «Авангард» стартует 11 или 12 апреля.