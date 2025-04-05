Шарипзянов: с «Металлургом» была далеко не грязная серия. Поведение Камалова не раздражало

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о качестве игры в серии с «Металлургом» (4-2) и заявил, что это была не самая грязная серия, в которой ему доводилось играть.

«Стычки – это всегда в плей-офф. С «Металлургом» была далеко не самая грязная серия, в которой я играл. Обе команды бились, это всегда так, все понимают, что нужно защищать своего вратаря и лезть на чужой пятак. Поведение Камалова абсолютно не раздражало, сейчас пообщались с ним нормально. Все вопросы решили», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, в пятом матче серии между командами произошла стычка, в ходе которой сцепились Шарипзянов и защитник «Металлурга» Никита Камалов. В какой-то момент Никита оказался за спиной у Шарипзянова и повалил Дамира на лёд, ударив сзади в голову. По итогам эпизода оба хоккеиста получили по две минуты за грубость.