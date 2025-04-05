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Разин: эта игра с «Авангардом» олицетворяет сезон. Героически сражались, но не срослось

Разин: эта игра с «Авангардом» олицетворяет сезон. Героически сражались, но не срослось
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:3, 2-4) в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гуляев (Буше, Грант) – 26:55 (5x5)     2:0 Якупов (Чистяков, Маклауд) – 27:44 (5x5)     3:0 Якупов (Прохоркин) – 34:56 (5x5)     3:1 Силантьев (Канцеров, Минулин) – 44:11 (5x5)     3:2 Юров (Камалов, Михайлис) – 51:39 (5x4)    

«В принципе, сегодняшняя игра олицетворяет весь наш сезон и плей-офф. Сезон начали неудачно, осенью были даже ниже «Барыса» в таблице, потом героически шли наверх. Буквально нам не хватило одной победы, чтобы обойти Уфу. Плей-офф начали с 0-3, хотя из первых трёх как минимум одну должны были забирать. Опять героические усилия предприняли, но, к сожалению, не срослось. Тем не менее я доволен командой, много молодых ребят, много новых фамилий хоккейный мир узнал. То, что бились до конца, пластались, верили, – за это команде большое спасибо», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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