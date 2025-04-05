Разин: эта игра с «Авангардом» олицетворяет сезон. Героически сражались, но не срослось

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:3, 2-4) в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

«В принципе, сегодняшняя игра олицетворяет весь наш сезон и плей-офф. Сезон начали неудачно, осенью были даже ниже «Барыса» в таблице, потом героически шли наверх. Буквально нам не хватило одной победы, чтобы обойти Уфу. Плей-офф начали с 0-3, хотя из первых трёх как минимум одну должны были забирать. Опять героические усилия предприняли, но, к сожалению, не срослось. Тем не менее я доволен командой, много молодых ребят, много новых фамилий хоккейный мир узнал. То, что бились до конца, пластались, верили, – за это команде большое спасибо», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.