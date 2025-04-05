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Разин: «Авангард» — с победой. В следующий раунд идёт сильнейший, а везёт тому, кто везёт

Разин: «Авангард» — с победой. В следующий раунд идёт сильнейший, а везёт тому, кто везёт
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения своей команды от «Авангарда» (2:3, 2-4) в шестом матче серии плей-офф КХЛ и в первом раунде Кубка Гагарина заявил, что в следующий раунд идёт сильнейший, и поздравил соперника с победой.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гуляев (Буше, Грант) – 26:55 (5x5)     2:0 Якупов (Чистяков, Маклауд) – 27:44 (5x5)     3:0 Якупов (Прохоркин) – 34:56 (5x5)     3:1 Силантьев (Канцеров, Минулин) – 44:11 (5x5)     3:2 Юров (Камалов, Михайлис) – 51:39 (5x4)    

— В следующий раунд идёт сильнейший. Равные игры были, опять же, сегодня у нас три штанги, а у соперника с рикошета залетает, но везёт тому, кто везёт. Значит, мы эту удачу не заслужили. «Авангард» — с победой, была отличная, красивая серия, мы проиграли сильной команде.

— В чём природа таких ошибок, как у Орехова сегодня? Они были практически в каждой игре серии.
— Взять ошибку Люка Джонсона из третьей игры – это просто техническая ошибка. Если анализировать, то в том эпизоде у Ткачёва и Буше просто не было сил возвращаться назад, поэтому они остались у наших ворот. Сегодня Орехов ошибся, но там рикошет в результате, она от стекла отлетает, Якупов забивает с лёта. И мы эту ошибку практически отыграли. Это был технический элемент, пас, который он не исполнил. Но мы просим игроков начинать атаки за счёт передач. Можно было попытаться через стекло бросить, но человек решил так сыграть. Это технический элемент, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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