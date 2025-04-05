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«Нет такого, чтобы мы взяли и обосрались». Разин — о вылете «Металлурга» в первом раунде

«Нет такого, чтобы мы взяли и обосрались». Разин — о вылете «Металлурга» в первом раунде
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал вылет своей команды от «Авангарда» (2-4) в первом раунде Кубка Гагарина. Напомним, магнитогорский клуб является действующим чемпионом.

— Подводя итоги сезона, нужно учитывать, что в какой-то степени не повезло с соперником в первом же раунде?
— Я уже говорил, что мы плохо начали, но в конце концов оказались выше «Ак Барса», выше «Автомобилиста», выше «Авангарда». Да, так получилось, что попали на «Авангард». Но если мы планировали выиграть кубок, то надо было «Авангард» обыгрывать. Смысл обыгрывать какие-то слабенькие команды и в конце концов проиграть кубок? Значит, так надо было.

— Насколько вам бьёт по самолюбию первая проигранная серия плей-офф в Магнитогорске?
— То, что вылетели в первом раунде, – это, конечно, удар по самолюбию. У меня есть свои мысли, но сейчас озвучивать какие-то заявления не хочется, хочется развернуть пальчик на себя, проанализировать и понять, где ошибся. Но нет такого, чтобы мы взяли и обосрались. Такого нет. Считаю, что мы играли на равных. Если взять выигрыши в основное время, то у нас ничья. Но, к сожалению, в овертаймах мы проигрывали, хотя в прошлом плей-офф мы как раз все овертаймы выигрывали. Скорее всего, это и стало решающим фактором, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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