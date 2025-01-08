«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев. Счёт в серии 3-3.

Заброшенными шайбами «Ак Барса» отметились Никита Дыняк, Митчелл Миллер, Александр Барабанов и Эрик О'Делл (дважды). В составе «Автомобилиста» единственную шайбу забросил Данил Романцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, казанская команда сравняла счёт в серии. Последняя, седьмая встреча серии пройдёт в Екатеринбурге 7 апреля.