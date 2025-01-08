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Ак Барс — Автомобилист, результат шестого матча 5 апреля 2025, счёт 5:1, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев. Счёт в серии 3-3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Дыняк (Марченко) – 02:22 (5x5)     2:0 Миллер (Семёнов) – 03:33 (5x5)     3:0 Барабанов (Галимов) – 04:55 (5x5)     4:0 О'Делл (Князев) – 12:02 (5x5)     5:0 О'Делл (Семёнов, Лямкин) – 32:25 (5x5)     5:1 Романцев (Каштанов, Денежкин) – 57:17 (5x5)    

Заброшенными шайбами «Ак Барса» отметились Никита Дыняк, Митчелл Миллер, Александр Барабанов и Эрик О'Делл (дважды). В составе «Автомобилиста» единственную шайбу забросил Данил Романцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, казанская команда сравняла счёт в серии. Последняя, седьмая встреча серии пройдёт в Екатеринбурге 7 апреля.

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