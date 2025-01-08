Минское «Динамо» победило ЦСКА в серии и впервые вышло во второй раунд Кубка Гагарина

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный ЦСКА принимал на своём льду минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2. «Динамо» Минск выиграло серию со счётом 4-2.

В составе хозяев шайбы на свой счёт записали Максим Соркин и Владислав Провольнев. В составе гостей забитыми голами отметились Николя Мелош, Егор Бориков (дважды), Джош Брук, Виталий Пинчук и Александр Волков.

Таким образом, минская команда одержала победу в серии и впервые в своей истории вышла во второй раунд Кубка Гагарина.