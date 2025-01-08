Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА — Динамо Мн, результат шестого матча 5 апреля 2025, счёт 2:6, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

Минское «Динамо» победило ЦСКА в серии и впервые вышло во второй раунд Кубка Гагарина
Комментарии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный ЦСКА принимал на своём льду минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2. «Динамо» Минск выиграло серию со счётом 4-2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 6
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош (Сотишвили, Усов) – 13:15 (5x5)     1:1 Соркин (Уильямс) – 19:50 (5x5)     1:2 Бориков (Мелош, Усов) – 27:25 (5x5)     1:3 Брук (Кузнецов) – 43:04 (5x5)     1:4 Пинчук (Гросс, Энас) – 44:25 (5x3)     1:5 Бориков – 52:20 (en)     2:5 Провольнев (Афанасьев) – 54:28 (5x4)     2:6 Волков – 59:25 (en)    

В составе хозяев шайбы на свой счёт записали Максим Соркин и Владислав Провольнев. В составе гостей забитыми голами отметились Николя Мелош, Егор Бориков (дважды), Джош Брук, Виталий Пинчук и Александр Волков.

Таким образом, минская команда одержала победу в серии и впервые в своей истории вышла во второй раунд Кубка Гагарина.

Материалы по теме
Эксклюзив
Леонтьев: лидеры минского «Динамо» Мороз и Пинчук готовы к НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android