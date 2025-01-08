Минское «Динамо» победило ЦСКА в серии и впервые вышло во второй раунд Кубка Гагарина
Поделиться
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный ЦСКА принимал на своём льду минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2. «Динамо» Минск выиграло серию со счётом 4-2.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 6
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош (Сотишвили, Усов) – 13:15 (5x5) 1:1 Соркин (Уильямс) – 19:50 (5x5) 1:2 Бориков (Мелош, Усов) – 27:25 (5x5) 1:3 Брук (Кузнецов) – 43:04 (5x5) 1:4 Пинчук (Гросс, Энас) – 44:25 (5x3) 1:5 Бориков – 52:20 (en) 2:5 Провольнев (Афанасьев) – 54:28 (5x4) 2:6 Волков – 59:25 (en)
В составе хозяев шайбы на свой счёт записали Максим Соркин и Владислав Провольнев. В составе гостей забитыми голами отметились Николя Мелош, Егор Бориков (дважды), Джош Брук, Виталий Пинчук и Александр Волков.
Таким образом, минская команда одержала победу в серии и впервые в своей истории вышла во второй раунд Кубка Гагарина.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 апреля 2025
-
19:47
-
19:39
-
19:33
-
19:21
-
19:21
-
19:17
-
19:10
-
19:07
-
19:02
-
18:53
-
18:48
-
18:42
-
18:34
-
18:28
-
18:25
-
18:05
-
17:50
-
17:30
-
17:27
-
16:37
-
16:34
-
16:20
-
16:17
-
16:10
-
16:00
-
15:48
-
15:30
-
15:20
-
15:12
-
14:50
-
14:48
-
14:32
-
14:15
-
14:10
-
14:00