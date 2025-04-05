Разин — о давлении перед важными матчами: какой страх? Моей жизни здесь ничего не угрожает

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, чувствовал ли он давление перед важными матчами.

— Давило ли на вас осознание, что проигрыш может привести к завершению сезона?

— У каждого человека своя грань страха. Мне страшно, когда болеют дети, и ты ничего не можешь сделать. Когда самолёт падает – тоже не всё в твоих руках. А когда ты что-то можешь сделать и от тебя многое зависит… Знаете, после работы в Саратове! Меня закалила Высшая лига – мама не горюй. В КХЛ я просто получаю удовольствие от работы. Какой может быть страх? Это игра. Моей жизни здесь ничего не угрожает, ну если какой-нибудь болельщик кирпичом не кинет сверху, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.