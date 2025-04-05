Разин: уровень Козлова сравним с Демидовым, лидером СКА. Это будущее «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после вылета своей команды от «Авангарда» (2-4) в первом раунде Кубка Гагарина оценил игру молодых хоккеистов «Металлурга».

«Мне сегодня очень понравилась игра молодого Андрея Козлова. Мне кажется, его уровень можно сравнивать – не совсем, конечно, – с Ваней Демидовым, который лидер СКА. По сегодняшней игре Козлов – одно из будущих имён магнитогорского хоккея. Я рисковал в этой серии, когда на третий матч поставил в ворота Смолина. Но он сыграл здорово и сделал для победы всё, что мог. Теперь я знаю, что если вдруг уедет Набоков в следующем сезоне, то у нас есть хороший молодой вратарь», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.