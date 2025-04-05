Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин: уровень Козлова сравним с Демидовым, лидером СКА. Это будущее «Металлурга»

Разин: уровень Козлова сравним с Демидовым, лидером СКА. Это будущее «Металлурга»
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после вылета своей команды от «Авангарда» (2-4) в первом раунде Кубка Гагарина оценил игру молодых хоккеистов «Металлурга».

«Мне сегодня очень понравилась игра молодого Андрея Козлова. Мне кажется, его уровень можно сравнивать – не совсем, конечно, – с Ваней Демидовым, который лидер СКА. По сегодняшней игре Козлов – одно из будущих имён магнитогорского хоккея. Я рисковал в этой серии, когда на третий матч поставил в ворота Смолина. Но он сыграл здорово и сделал для победы всё, что мог. Теперь я знаю, что если вдруг уедет Набоков в следующем сезоне, то у нас есть хороший молодой вратарь», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Разин — о давлении перед важными матчами: какой страх? Моей жизни здесь ничего не угрожает
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android