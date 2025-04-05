«Он этот уровень не тянет». Разин — о том, что экс-игрок СКА Рендулич не сыграл в плей-офф

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил, почему нападающий магнитогорской команды Борна Рендулич не сыграл в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом». «Металлург» потерпел поражение в серии со счётом 2-4.

— Почему не задействовали в серии Борну Рендулича?

— Очень быстрый хоккей. Это было чисто моё тренерское решение. К большому сожалению, он этот уровень не тянет, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, хоккеист был выменян из СКА на форварда Павла Акользина. Всего в КХЛ Рендулич провёл 176 матчей, в которых набрал 90 очков — забросил 43 шайбы и отдал 47 результативных передач.