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«Он этот уровень не тянет». Разин — о том, что экс-игрок СКА Рендулич не сыграл в плей-офф

«Он этот уровень не тянет». Разин — о том, что экс-игрок СКА Рендулич не сыграл в плей-офф
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил, почему нападающий магнитогорской команды Борна Рендулич не сыграл в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом». «Металлург» потерпел поражение в серии со счётом 2-4.

— Почему не задействовали в серии Борну Рендулича?
— Очень быстрый хоккей. Это было чисто моё тренерское решение. К большому сожалению, он этот уровень не тянет, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, хоккеист был выменян из СКА на форварда Павла Акользина. Всего в КХЛ Рендулич провёл 176 матчей, в которых набрал 90 очков — забросил 43 шайбы и отдал 47 результативных передач.

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