Разин: каким вектором дальше пойдёт «Металлург», решать будет руководство. Я лишь тренер

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после вылета команды в первом раунде Кубка Гагарина от «Авангарда» (2-4) ответил на вопрос про будущее клуба.

«У меня очень хороший тренерский штаб. Я считаю, один из сильнейших в лиге. Уверен, что из моих коллег откроются новые имена, ребята и главными будут работать. А про будущее «Металлурга»… Я всего лишь тренер, у меня есть руководство. Каким вектором пойти дальше команде, решать будут они. Я лишь могу сказать своё видение, мнение. То, что команда молодая, у неё есть потенциал, – это однозначно», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.