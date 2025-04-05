Ги Буше: у «Авангарда» не было паники в 3-м периоде. Я проявлял эмоции, но не на игроков

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команды над «Металлургом» (3:2, 4-2) в шестом матче серии плей-офф КХЛ.

— Хочу отдать должное сопернику. У них классная команда, очень структурированная, хорошо натренированная команда, и мне понятно, почему они стали чемпионами в прошлом сезоне. Мы старались не уступать, отвечать им, но было очень непросто, и нам потребовалось много усилий, чтобы их одолеть. У них четыре ровных звена, выдающаяся линия защиты, нам было очень непросто.

— Почему третий период получился таким нервным?

— Паники не было абсолютно, просто мы нахватали ненужных удалений. Когда пропустили первый гол, то допустили ошибку, все в команде это прекрасно понимали. Ожидаемо соперник поднажал, забив один гол. Сегодня была битва за выживание со стороны «Металлурга». Я надеялся, что второго гола в наши ворота не последует, но он случился, и снова пошла игра с разницей в одну шайбу. В сезоне мы выиграли немало матчей таким образом, наши игроки к этому привычны, готовы и знают, как действовать. Так что никакой паники не было. Я проявлял эмоции, но не на игроков, а на обстоятельства. Мы могли поиграть в большинстве, но не получилось. Игроки соперника – бойцы, серия была очень плотной и боевой, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.