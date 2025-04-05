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Ги Буше: у «Авангарда» не было паники в 3-м периоде. Я проявлял эмоции, но не на игроков

Ги Буше: у «Авангарда» не было паники в 3-м периоде. Я проявлял эмоции, но не на игроков
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команды над «Металлургом» (3:2, 4-2) в шестом матче серии плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гуляев (Буше, Грант) – 26:55 (5x5)     2:0 Якупов (Чистяков, Маклауд) – 27:44 (5x5)     3:0 Якупов (Прохоркин) – 34:56 (5x5)     3:1 Силантьев (Канцеров, Минулин) – 44:11 (5x5)     3:2 Юров (Камалов, Михайлис) – 51:39 (5x4)    

— Хочу отдать должное сопернику. У них классная команда, очень структурированная, хорошо натренированная команда, и мне понятно, почему они стали чемпионами в прошлом сезоне. Мы старались не уступать, отвечать им, но было очень непросто, и нам потребовалось много усилий, чтобы их одолеть. У них четыре ровных звена, выдающаяся линия защиты, нам было очень непросто.

— Почему третий период получился таким нервным?
— Паники не было абсолютно, просто мы нахватали ненужных удалений. Когда пропустили первый гол, то допустили ошибку, все в команде это прекрасно понимали. Ожидаемо соперник поднажал, забив один гол. Сегодня была битва за выживание со стороны «Металлурга». Я надеялся, что второго гола в наши ворота не последует, но он случился, и снова пошла игра с разницей в одну шайбу. В сезоне мы выиграли немало матчей таким образом, наши игроки к этому привычны, готовы и знают, как действовать. Так что никакой паники не было. Я проявлял эмоции, но не на игроков, а на обстоятельства. Мы могли поиграть в большинстве, но не получилось. Игроки соперника – бойцы, серия была очень плотной и боевой, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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