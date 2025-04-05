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Ги Буше высказался о форварде «Авангарда» Якупове, сделавшем дубль в шестом матче серии

Ги Буше высказался о форварде «Авангарда» Якупове, сделавшем дубль в шестом матче серии
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о форварде «Авангарда» Наиле Якупове, сделавшем дубль в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с «Металлургом» (3:2, 4-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гуляев (Буше, Грант) – 26:55 (5x5)     2:0 Якупов (Чистяков, Маклауд) – 27:44 (5x5)     3:0 Якупов (Прохоркин) – 34:56 (5x5)     3:1 Силантьев (Канцеров, Минулин) – 44:11 (5x5)     3:2 Юров (Камалов, Михайлис) – 51:39 (5x4)    

— Якупов стал героем матча, хотя в прошлых играх серии у него многое не получалось. Работали ли с ним как-то дополнительно?
— Вопрос не во мне, тут всё дело в самом Якупове. Он выдающийся профессионал и отличный человек. Он пример для подражания в плане отношения к делу и трудовой дисциплины. Всё, что сегодня он заработал, – полностью его заслуга. Он проявил характер. Сегодня ему хотелось реабилитироваться за прошлые матчи, где его звено пропускало шайбы, и я очень доволен, что ему это удалось, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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