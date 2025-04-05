Ги Буше высказался о форварде «Авангарда» Якупове, сделавшем дубль в шестом матче серии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о форварде «Авангарда» Наиле Якупове, сделавшем дубль в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с «Металлургом» (3:2, 4-2).

— Якупов стал героем матча, хотя в прошлых играх серии у него многое не получалось. Работали ли с ним как-то дополнительно?

— Вопрос не во мне, тут всё дело в самом Якупове. Он выдающийся профессионал и отличный человек. Он пример для подражания в плане отношения к делу и трудовой дисциплины. Всё, что сегодня он заработал, – полностью его заслуга. Он проявил характер. Сегодня ему хотелось реабилитироваться за прошлые матчи, где его звено пропускало шайбы, и я очень доволен, что ему это удалось, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.