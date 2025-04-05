Шипачёв сцепился с соперником, Воробьёв поздравлял Квартальнова. Фото поражения ЦСКА

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5 апреля в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в шестом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 минское «Динамо» одержало победу над ЦСКА и вышло в следующую стадию турнира. Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Дмитрия Квартальнова.

«Динамо» Минск выиграло серию со счётом 4-2.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» Минск — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В составе хозяев шайбы на свой счёт записали Максим Соркин и Владислав Провольнев. В составе гостей забитыми голами отметились Николя Мелош, Егор Бориков (дважды), Джош Брук, Виталий Пинчук и Александр Волков.

Таким образом, минская команда одержала победу в серии и впервые в своей истории вышла во второй раунд Кубка Гагарина.