Ги Буше: сейчас Маклауд с «Авангардом», когда обстоятельства изменятся — будем реагировать

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше ответил на вопрос, до какого времени сможет играть форвард Майкл Маклауд.

— До какого числа сможет играть Маклауд?

— Я об этом пока не задумываюсь, потому что мы смотрим на то, что происходит сейчас. А сейчас Маклауд с командой, в следующем раунде он будет с командой, а когда обстоятельства изменятся, то будем как-то реагировать, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, пятерым членам молодёжной команды Канады — 2018 предъявили обвинения в сексуальном насилии. Маклауд является фигурантом этого дела. Известно, что суд пройдёт 22 апреля. В четвертьфинале плей-офф КХЛ «Авангард» стартует 11 или 12 апреля.