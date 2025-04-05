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Илья Воробьёв подвёл итоги серии плей-офф КХЛ между ЦСКА и минским «Динамо»

Илья Воробьёв подвёл итоги серии плей-офф КХЛ между ЦСКА и минским «Динамо»
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Главный тренер московского ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение в шестом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с минским «Динамо» (2:6, 2-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 6
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош (Сотишвили, Усов) – 13:15 (5x5)     1:1 Соркин (Уильямс) – 19:50 (5x5)     1:2 Бориков (Мелош, Усов) – 27:25 (5x5)     1:3 Брук (Кузнецов) – 43:04 (5x5)     1:4 Пинчук (Гросс, Энас) – 44:25 (5x3)     1:5 Бориков – 52:20 (en)     2:5 Провольнев (Афанасьев) – 54:28 (5x4)     2:6 Волков (Улле) – 59:25 (en)    

— Минское «Динамо» с победой. Очень жёсткая серия, из старой школы. Потеряли мы много ребят, сегодня играли практически в три звена. Бились честно, но не хватило.

— Майстренко попал в заявку, а почему не было Долженкова?
— Травмы у обоих: и у Фатеева, и у Долженкова, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Победив в серии с ЦСКА, минское «Динамо» впервые в истории вышло во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

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