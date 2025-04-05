Илья Воробьёв подвёл итоги серии плей-офф КХЛ между ЦСКА и минским «Динамо»
Поделиться
Главный тренер московского ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение в шестом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с минским «Динамо» (2:6, 2-4).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 6
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош (Сотишвили, Усов) – 13:15 (5x5) 1:1 Соркин (Уильямс) – 19:50 (5x5) 1:2 Бориков (Мелош, Усов) – 27:25 (5x5) 1:3 Брук (Кузнецов) – 43:04 (5x5) 1:4 Пинчук (Гросс, Энас) – 44:25 (5x3) 1:5 Бориков – 52:20 (en) 2:5 Провольнев (Афанасьев) – 54:28 (5x4) 2:6 Волков (Улле) – 59:25 (en)
— Минское «Динамо» с победой. Очень жёсткая серия, из старой школы. Потеряли мы много ребят, сегодня играли практически в три звена. Бились честно, но не хватило.
— Майстренко попал в заявку, а почему не было Долженкова?
— Травмы у обоих: и у Фатеева, и у Долженкова, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Победив в серии с ЦСКА, минское «Динамо» впервые в истории вышло во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 апреля 2025
-
20:28
-
20:24
-
20:20
-
20:18
-
20:17
-
20:17
-
20:14
-
20:12
-
20:11
-
20:08
-
20:07
-
20:04
-
20:01
-
20:00
-
19:57
-
19:57
-
19:47
-
19:39
-
19:33
-
19:21
-
19:21
-
19:17
-
19:10
-
19:07
-
19:02
-
18:53
-
18:48
-
18:42
-
18:34
-
18:28
-
18:25
-
18:05
-
17:50
-
17:30
-
17:27