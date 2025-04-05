Илья Воробьёв подвёл итоги серии плей-офф КХЛ между ЦСКА и минским «Динамо»

Главный тренер московского ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение в шестом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с минским «Динамо» (2:6, 2-4).

— Минское «Динамо» с победой. Очень жёсткая серия, из старой школы. Потеряли мы много ребят, сегодня играли практически в три звена. Бились честно, но не хватило.

— Майстренко попал в заявку, а почему не было Долженкова?

— Травмы у обоих: и у Фатеева, и у Долженкова, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Победив в серии с ЦСКА, минское «Динамо» впервые в истории вышло во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги.