Бывший нападающий «Динамо» О’Делл заявил, что следит за серией против СКА

Нападающий «Ак Барса» Эрик О’Делл после победы над «Автомобилистом (5:1, 3-3) в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ рассказал, что следит за серией между московским «Динамо» и СКА. Напомним, О'Делл ранее выступал за бело-голубых.

«Хороший матч. Здорово сыграть было дома, энергия от трибун, завелись, получили нужный импульс. Важно сейчас сохранить этот импульс на выездные игры. Тяжёлая будет седьмая игра, у них преимущество своей площадки. Важно сыграть концентрированно, когда все четыре звена знают, что делают, и это принесёт успех.

Конечно, неприятно оставаться без заброшенных шайб, это было непростое время. Все хотят вносить свой вклад в победу. Старался играть жёстко, упорно, роль в команде изменилась, важно играть хорошо на точке. Стараюсь всеми способами помогать команде, здорово. Не заметил перемены в составе, мы продолжали выполнять свою работу, но новый игрок всегда придаёт энергию, скорость. Молодые ребята придали скорости всем сочетаниям.

Серия СКА и «Динамо? Все игроки так или иначе смотрят, что происходит в других сериях. Не могу сказать, что смотрю, но мы следим за другими матчами», – передаёт слова О’Делла корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.