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Бывший нападающий «Динамо» О’Делл заявил, что следит за серией против СКА

Бывший нападающий «Динамо» О’Делл заявил, что следит за серией против СКА
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Нападающий «Ак Барса» Эрик О’Делл после победы над «Автомобилистом (5:1, 3-3) в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ рассказал, что следит за серией между московским «Динамо» и СКА. Напомним, О'Делл ранее выступал за бело-голубых.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Дыняк (Марченко) – 02:22 (5x5)     2:0 Миллер (Семёнов) – 03:33 (5x5)     3:0 Барабанов (Галимов) – 04:55 (5x5)     4:0 О'Делл (Князев) – 12:02 (5x5)     5:0 О'Делл (Семёнов, Лямкин) – 32:25 (5x5)     5:1 Романцев (Каштанов, Денежкин) – 57:17 (5x5)    

«Хороший матч. Здорово сыграть было дома, энергия от трибун, завелись, получили нужный импульс. Важно сейчас сохранить этот импульс на выездные игры. Тяжёлая будет седьмая игра, у них преимущество своей площадки. Важно сыграть концентрированно, когда все четыре звена знают, что делают, и это принесёт успех.

Конечно, неприятно оставаться без заброшенных шайб, это было непростое время. Все хотят вносить свой вклад в победу. Старался играть жёстко, упорно, роль в команде изменилась, важно играть хорошо на точке. Стараюсь всеми способами помогать команде, здорово. Не заметил перемены в составе, мы продолжали выполнять свою работу, но новый игрок всегда придаёт энергию, скорость. Молодые ребята придали скорости всем сочетаниям.

Серия СКА и «Динамо? Все игроки так или иначе смотрят, что происходит в других сериях. Не могу сказать, что смотрю, но мы следим за другими матчами», – передаёт слова О’Делла корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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