Заварухин: «Ак Барс» был мобильнее нас, до 55-й минуты не давал нам ничего сделать

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение в шестом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (1:5, 3-3).
«Опять неудачное начало матча, повторение четвёртой игры, снова быстрые голы пропустили. Соперник был свежее, мы не успевали за ним, и только в третьем периоде были шансы. «Ак Барс» был мобильнее нас, мы проиграли стыки в борьбе за шайбу, не так быстро шайба ходила в большинстве. Тягучий хоккей был с нашей стороны, надо возвращаться к тому хоккею, который был в Казани в победном матче.
Наш хоккей – это рациональный хоккей, если есть возможность играть в атаке, в давление, этим надо пользоваться, но сегодня соперник не давал этого сделать. В третьем периоде говорил ребятам, что нужно сыграть правильно, отключить потери шайбы, стараться как можно больше бросать. Соперник до 55-й минуты не давал ничего сделать, моментов было мало. Надо отдать должное сопернику», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 5 апреля 2025
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