Замалтдинов — о дебюте в плей-офф Кубка Гагарина: готовился как к обычному матчу

Нападающий «Ак Барса» Радэль Замалтдинов после победы над «Автомобилистом (5:1, 3-3) в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги высказался о своём дебюте в Кубке Гагарина.

«Хорошая игра, здорово сыграли, быстро забили. В целом всё было нормально, готовился как к обычному матчу. Выход в первом звене? Всё нормально, мне с любыми партнёрами играть комфортно, со всеми есть взаимопонимание.

Это плей-офф, все жёстко играют, и это нормально. Пока не разбирали матч, завтра будет совещание у команды. Настрой на седьмую игру? Ждём победы», – передаёт слова Замалтдинова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.