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Замалтдинов — о дебюте в плей-офф Кубка Гагарина: готовился как к обычному матчу

Замалтдинов — о дебюте в плей-офф Кубка Гагарина: готовился как к обычному матчу
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Нападающий «Ак Барса» Радэль Замалтдинов после победы над «Автомобилистом (5:1, 3-3) в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги высказался о своём дебюте в Кубке Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Дыняк (Марченко) – 02:22 (5x5)     2:0 Миллер (Семёнов) – 03:33 (5x5)     3:0 Барабанов (Галимов) – 04:55 (5x5)     4:0 О'Делл (Князев) – 12:02 (5x5)     5:0 О'Делл (Семёнов, Лямкин) – 32:25 (5x5)     5:1 Романцев (Каштанов, Денежкин) – 57:17 (5x5)    

«Хорошая игра, здорово сыграли, быстро забили. В целом всё было нормально, готовился как к обычному матчу. Выход в первом звене? Всё нормально, мне с любыми партнёрами играть комфортно, со всеми есть взаимопонимание.

Это плей-офф, все жёстко играют, и это нормально. Пока не разбирали матч, завтра будет совещание у команды. Настрой на седьмую игру? Ждём победы», – передаёт слова Замалтдинова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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