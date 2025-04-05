Илья Воробьёв назвал ключевой момент шестого матча в серии ЦСКА с минским «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв высказался о поражении в шестом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с минским «Динамо» (2:6, 2-4).

— Ошибка Просветова в эпизоде с первым голом повлияла на сегодняшнюю игру?

— О вратарях не говорят обычно… Гол был не лучший, конечно.

— Что пошло не так в целом в игре и со злополучным запросом, это ключевой момент матча?

— Там был ключевой момент, да. Мы видели, что шайба зашла до касания, но судьи увидели по-другому.

— Вам сказали брать повтор, была подсказка коллег?

— Да, надо было рисковать, мы так это видели.

— Итоги сезона можете подвести?

— Наверное, ещё рано. Надо всё переосмыслить, обдумать. Интенсивная серия, поэтому по итогам ещё рано, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.