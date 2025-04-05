Дыняк — о седьмом матче с «Автомобилистом»: ключевым фактором будет начало

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк после победы над «Автомобилистом (5:1, 3-3) в шестом матче серии плей-офф КХЛ высказал мнение, что послужит ключевым фактором в седьмой игре.

«Хорошая боевая игра получилась, здорово, что удалось быстро забить. По своему голу не сразу даже понял, что вообще случилось, сутолока была, никто ничего не понял. На лавке ребята сказали, что шайба пересекла линию ворот.

Бодрое начало – это где-то и удача. В седьмом матче во многом ключевым фактором будет начало, во всех наших играх против «Автомобилиста» начало решает», – передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.