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Дыняк — о седьмом матче с «Автомобилистом»: ключевым фактором будет начало

Дыняк — о седьмом матче с «Автомобилистом»: ключевым фактором будет начало
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Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк после победы над «Автомобилистом (5:1, 3-3) в шестом матче серии плей-офф КХЛ высказал мнение, что послужит ключевым фактором в седьмой игре.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Дыняк (Марченко) – 02:22 (5x5)     2:0 Миллер (Семёнов) – 03:33 (5x5)     3:0 Барабанов (Галимов) – 04:55 (5x5)     4:0 О'Делл (Князев) – 12:02 (5x5)     5:0 О'Делл (Семёнов, Лямкин) – 32:25 (5x5)     5:1 Романцев (Каштанов, Денежкин) – 57:17 (5x5)    

«Хорошая боевая игра получилась, здорово, что удалось быстро забить. По своему голу не сразу даже понял, что вообще случилось, сутолока была, никто ничего не понял. На лавке ребята сказали, что шайба пересекла линию ворот.

Бодрое начало – это где-то и удача. В седьмом матче во многом ключевым фактором будет начало, во всех наших играх против «Автомобилиста» начало решает», – передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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