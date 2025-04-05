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Заварухин — об Аликине: вины Евгения нет, здорово забили голы игроки «Ак Барса»

Заварухин — об Аликине: вины Евгения нет, здорово забили голы игроки «Ак Барса»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после поражения от «Ак Барса» (1:5, 3-3) заявил, что в первых пропущенных шайбах вины голкипера екатеринбуржцев Евгения Аликина нет.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Дыняк (Марченко) – 02:22 (5x5)     2:0 Миллер (Семёнов) – 03:33 (5x5)     3:0 Барабанов (Галимов) – 04:55 (5x5)     4:0 О'Делл (Князев) – 12:02 (5x5)     5:0 О'Делл (Семёнов, Лямкин) – 32:25 (5x5)     5:1 Романцев (Каштанов, Денежкин) – 57:17 (5x5)    

«После третьего пропущенного гола мы с тренером по вратарям поговорили на лавке, решили поменять голкипера. Вины Аликина нет, здорово забили голы игроки «Ак Барса». В первом голе был трафик, второй гол – сразу со вбрасывания. Кто будет играть в седьмом матче, пока не скажу, рано выводы делать. У нас есть день на восстановление, пообщаемся и узнаем.

Разные матчи были в этой серии, в первой игре, когда 1:4 проиграли, у нас были шансы, там Билялов здорово сыграл. А здесь быстрые голы были, мы понимали, что мощный старт будет от соперника, что фанаты их погонят вперёд, в этом моменте мы уступили сопернику.

На меня не давит поражение в прошлом сезоне в седьмой игре. Это хоккей, это спорт, надо быть готовым к любым играм. Мы не сравниваем эти матчи, это разные серии, разные команды, и у нас уже другая команда. Новый сезон и новая серия, игры отличаются то в одну, то в другую сторону. Две мастеровитые команды. «Ак Барс» показал свой уровень, свой хоккей», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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