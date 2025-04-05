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Гатиятулин — о седьмой игре серии с «Автомобилистом»: многое будут решать эмоции

Гатиятулин — о седьмой игре серии с «Автомобилистом»: многое будут решать эмоции
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Автомобилистом (5:1, 3-3) в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги рассказал о готовности к седьмой игре.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Дыняк (Марченко) – 02:22 (5x5)     2:0 Миллер (Семёнов) – 03:33 (5x5)     3:0 Барабанов (Галимов) – 04:55 (5x5)     4:0 О'Делл (Князев) – 12:02 (5x5)     5:0 О'Делл (Семёнов, Лямкин) – 32:25 (5x5)     5:1 Романцев (Каштанов, Денежкин) – 57:17 (5x5)    

«Командная победа. Мы анализируем каждый матч, следим за функциональным состоянием ребят и от этого принимаем решение по составу. Яшкину дали отдохнуть, игра позволяла это сделать. Каждый матч – это новая история. Нужно делать выводы и готовиться к следующей игре, шесть равных матчей сыграли, впереди седьмой, и кто лучше справится с эмоциями – тот и победит.

Не скажу, что у нас были проблемы со средней зоной в пятой игре, в каждом матче есть отрезки хорошие, инициатива переходит от одной команды к другой. Равные соперники, всё решают детали. Важно грамотно реализовать свои моменты. «Автомобилист» проигрывал предыдущие седьмые матчи? Мы не смотрим на прошлое, и эту игру надо забыть, восстановиться к следующей встрече. Не подстраиваемся ни под кого, играем от себя.

Идёт серия, и неважно, что было в прошлых матчах. По сезону мы уже были в непростых ситуациях, и ребята правильно реагировали. Идём, накапливая этот опыт. Седьмой матч всегда запоминается, многое будут решать эмоции», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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