Гатиятулин — о седьмой игре серии с «Автомобилистом»: многое будут решать эмоции

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Автомобилистом (5:1, 3-3) в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги рассказал о готовности к седьмой игре.

«Командная победа. Мы анализируем каждый матч, следим за функциональным состоянием ребят и от этого принимаем решение по составу. Яшкину дали отдохнуть, игра позволяла это сделать. Каждый матч – это новая история. Нужно делать выводы и готовиться к следующей игре, шесть равных матчей сыграли, впереди седьмой, и кто лучше справится с эмоциями – тот и победит.

Не скажу, что у нас были проблемы со средней зоной в пятой игре, в каждом матче есть отрезки хорошие, инициатива переходит от одной команды к другой. Равные соперники, всё решают детали. Важно грамотно реализовать свои моменты. «Автомобилист» проигрывал предыдущие седьмые матчи? Мы не смотрим на прошлое, и эту игру надо забыть, восстановиться к следующей встрече. Не подстраиваемся ни под кого, играем от себя.

Идёт серия, и неважно, что было в прошлых матчах. По сезону мы уже были в непростых ситуациях, и ребята правильно реагировали. Идём, накапливая этот опыт. Седьмой матч всегда запоминается, многое будут решать эмоции», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.