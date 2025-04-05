Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по отменённой шайбе ЦСКА в игре с «Динамо» Мн

Департамент судейства дал разъяснение по отменённой шайбе ЦСКА в третьем периоде шестого матча серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с минским «Динамо» (2:6, 2-4).

«На 45-й минуте матча после отменённого взятия ворот, произведённого игроком команды ЦСКА Егором Афанасьевым №10, главный тренер команды ЦСКА взял запрос на отсутствие блокировки вратаря. В результате видеопросмотра определено — была блокировка вратаря, нет гола», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Права на ВИДЕО принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Минское «Динамо» одержало победу в серии и вышло во второй раунд Кубка Гагарина.