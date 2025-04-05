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Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по отменённой шайбе ЦСКА в игре с «Динамо» Мн

Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по отменённой шайбе ЦСКА в игре с «Динамо» Мн
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Департамент судейства дал разъяснение по отменённой шайбе ЦСКА в третьем периоде шестого матча серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с минским «Динамо» (2:6, 2-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 6
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош (Сотишвили, Усов) – 13:15 (5x5)     1:1 Соркин (Уильямс) – 19:50 (5x5)     1:2 Бориков (Мелош, Усов) – 27:25 (5x5)     1:3 Брук (Кузнецов) – 43:04 (5x5)     1:4 Пинчук (Гросс, Энас) – 44:25 (5x3)     1:5 Бориков – 52:20 (en)     2:5 Провольнев (Афанасьев) – 54:28 (5x4)     2:6 Волков (Улле) – 59:25 (en)    

«На 45-й минуте матча после отменённого взятия ворот, произведённого игроком команды ЦСКА Егором Афанасьевым №10, главный тренер команды ЦСКА взял запрос на отсутствие блокировки вратаря. В результате видеопросмотра определено — была блокировка вратаря, нет гола», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Права на ВИДЕО принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Минское «Динамо» одержало победу в серии и вышло во второй раунд Кубка Гагарина.

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