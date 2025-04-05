Дмитрий Квартальнов прокомментировал решающую победу над ЦСКА в серии плей-офф КХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал решающую победу над ЦСКА (6:2, 4-2) в серии плей-офф КХЛ.

— Игра удалась. Она была тяжёлой. Хорошая была пятая игра в плане результативности. Поэтому опасались. Знаете, бывает такое, что забили – и всё. Ребята – молодцы, команда сыграла здорово.

— После прошлой убедительной разгромной победы были ли трудности с тем, чтобы сохранить настрой, чтобы ребята не расслабились?

— Такое опасение было, но у нас в коллективе есть опытные ребята, которые кубки выигрывали, они держали раздевалку в нужном направлении.

— У минского «Динамо» в регулярном чемпионате лучшая статистика во вторых периодах в КХЛ. Игроки ЦСКА держали это в голове, они говорили, что их предупреждали об этом. Удалось ли сохранить это преимущество или в плей-офф показатели регулярного чемпионата ничего не значат?

— Есть такой момент, это здорово. Но плей-офф – это чуть-чуть другое. Не могу сказать, что мы так доминировали во вторых периодах. Какие-то игры получались, какие-то нет. Всегда проблемы вызывает, когда ведёшь в счёте и проигрываешь потом. Во второй игре вели, потом пропустили, здесь пропустили, ведя в счёте», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.