Главный тренер минского «Динамо» оценил исторический выход во второй раунд Кубка Гагарина

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил исторический выход во второй раунд Кубка Гагарина. «Динамо» обыграло ЦСКА в серии первого раунда со счётом 4-2.

— Минское «Динамо» вышло во второй раунд впервые в истории КХЛ. Вы тренер достаточно сдержанный. Что почувствовали после финальной сирены?

— Мы шли к этому, мы хотели это. Всегда в начале сезона говорили, что у нас команда будет другая, сидели обсуждали это с Андреем Стасем. И я тогда сказал: «Если у нас ничего не выйдет, надо разбегаться». Если работа есть, результаты должны идти вверх.

— В чём «Динамо» стало другим?

— Оно стало лучше, хотя было непросто — мы поменяли всю защитную линию, тренерский штаб, это тоже сказалось. Взяли Васю (Демченко) — это та боевая единица, которая дала много шансов в этой серии. Такие мелкие вещи очень важны, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.