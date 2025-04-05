Квартальнов ответил, было ли лично ему важно обыграть именно ЦСКА в плей-офф КХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе в серии 1/8 финала Кубка Гагарина с московским ЦСКА (4-2). В шестом матче «Динамо» победило со счётом 6:2.

— Для вас победа именно над ЦСКА в первом раунде – дополнительный эмоциональный всплеск, гордость?

— Друг как-то мне позвонил и сказал, что надо рассчитаться. Но нам надо было просто обыграть команду, которая обновилась чуть-чуть, но в ней была куча опытных ребят, которые все эти этапы проходили, они сделали 2:2 и здорово вернулись в серию. Такие моменты существовали, нам нужно было правильно направить.

— Какие выводы можно вынести из этой серии?

— Первые раунды всегда непростые. Все хотят, тут решают какие-то мелочи и удача. У нас есть и опытные ребята, которые знают, что могут, и молодые, которые, может, пока не осознают, что у нас есть потенциал — и неплохой потенциал», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.