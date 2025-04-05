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Квартальнов ответил, было ли лично ему важно обыграть именно ЦСКА в плей-офф КХЛ

Квартальнов ответил, было ли лично ему важно обыграть именно ЦСКА в плей-офф КХЛ
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе в серии 1/8 финала Кубка Гагарина с московским ЦСКА (4-2). В шестом матче «Динамо» победило со счётом 6:2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 6
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош (Сотишвили, Усов) – 13:15 (5x5)     1:1 Соркин (Уильямс) – 19:50 (5x5)     1:2 Бориков (Мелош, Усов) – 27:25 (5x5)     1:3 Брук (Кузнецов) – 43:04 (5x5)     1:4 Пинчук (Гросс, Энас) – 44:25 (5x3)     1:5 Бориков – 52:20 (en)     2:5 Провольнев (Афанасьев) – 54:28 (5x4)     2:6 Волков (Улле) – 59:25 (en)    

— Для вас победа именно над ЦСКА в первом раунде – дополнительный эмоциональный всплеск, гордость?
— Друг как-то мне позвонил и сказал, что надо рассчитаться. Но нам надо было просто обыграть команду, которая обновилась чуть-чуть, но в ней была куча опытных ребят, которые все эти этапы проходили, они сделали 2:2 и здорово вернулись в серию. Такие моменты существовали, нам нужно было правильно направить.

— Какие выводы можно вынести из этой серии?
— Первые раунды всегда непростые. Все хотят, тут решают какие-то мелочи и удача. У нас есть и опытные ребята, которые знают, что могут, и молодые, которые, может, пока не осознают, что у нас есть потенциал — и неплохой потенциал», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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