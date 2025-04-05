Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал, что вызывало в нём дискомфорт во время работы в «Ак Барсе».

— Во времена казанского «Ак Барса» вы были весёлым тренером. И ваш легендарный «шиндр-мындр» запомнился надолго. В Минске у вас есть такие «фишки», слова весёлые?

— Расскажу тогда предысторию: перед подписанием того контракта главный руководитель мне тогда сказал, что мы начинаем открываться. Там была история с Зариповым, ещё что-то. Мне это было некомфортно. Но когда меня позвали, одной из составляющих была открытость с прессой. Здесь я принимаю решения, кого пускать, а кого не пускать.

— Мы давно не слышали от вас легендарных фраз. Они есть?

— Всё есть, просто вы из контекста немного выдираете. Сейчас можно, наверное, сказать, что вся Беларусь гуляет, Минск гуляет. Мы хотели залезть в четвёрку — это очень важные вещи. Минск нам даёт очень много эмоций, болельщики самые лучшие, не одни из самых, а самые, хотя есть арены и побольше, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.