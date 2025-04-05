Минское «Динамо» показало победную раздевалку после выхода во второй раунд Кубка Гагарина

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный ЦСКА принимал на своём льду минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2. «Динамо» Минск выиграло серию со счётом 4-2.

Отметим, что минская команда впервые в своей истории вышла во второй раунд Кубка Гагарина. По такому поводу после матча в раздевалке «Динамо» главного тренера команды Дмитрия Квартальнова ждал сюрприз. Хоккеисты встретили своего наставника с криками, полностью облив тренера из бутылок водой.

Видео доступно в телеграм-канале «Динамо» Минск.

В четвертьфинале минское «Динамо» стартует 11 или 12 апреля.