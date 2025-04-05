Минское «Динамо» показало победную раздевалку после выхода во второй раунд Кубка Гагарина
Поделиться
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный ЦСКА принимал на своём льду минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2. «Динамо» Минск выиграло серию со счётом 4-2.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 6
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош (Сотишвили, Усов) – 13:15 (5x5) 1:1 Соркин (Уильямс) – 19:50 (5x5) 1:2 Бориков (Мелош, Усов) – 27:25 (5x5) 1:3 Брук (Кузнецов) – 43:04 (5x5) 1:4 Пинчук (Гросс, Энас) – 44:25 (5x3) 1:5 Бориков – 52:20 (en) 2:5 Провольнев (Афанасьев) – 54:28 (5x4) 2:6 Волков (Улле) – 59:25 (en)
Отметим, что минская команда впервые в своей истории вышла во второй раунд Кубка Гагарина. По такому поводу после матча в раздевалке «Динамо» главного тренера команды Дмитрия Квартальнова ждал сюрприз. Хоккеисты встретили своего наставника с криками, полностью облив тренера из бутылок водой.
Видео доступно в телеграм-канале «Динамо» Минск.
В четвертьфинале минское «Динамо» стартует 11 или 12 апреля.
Комментарии
- 5 апреля 2025
-
22:20
-
21:58
-
21:35
-
21:10
-
20:59
-
20:57
-
20:55
-
20:53
-
20:28
-
20:24
-
20:20
-
20:18
-
20:17
-
20:17
-
20:14
-
20:12
-
20:11
-
20:08
-
20:07
-
20:04
-
20:01
-
20:00
-
19:57
-
19:57
-
19:47
-
19:39
-
19:33
-
19:21
-
19:21
-
19:17
-
19:10
-
19:07
-
19:02
-
18:53
-
18:48