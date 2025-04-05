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Нью-Джерси Дэвилз — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 5 апреля 2025, счёт 4:0, НХЛ 2024-2025

«Рейнджерс» с Панариным на выезде всухую проиграли «Нью-Джерси» в матче НХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США). «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Майер (Хьюз, Хишир) – 30:56 (pp)     2:0 Братт (Хишир, Диллон) – 32:23 (sh)     3:0 Майер (Кейси, Мерсер) – 54:59     4:0 Хишир (Братт) – 56:12    

Заброшенные шайбы на свой счёт записали Тимо Майер (дважды), Йеспер Братт и Нико Хишир.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в этом матче результативными действиями не отметился. У голкипера гостей Игоря Шестёркина 12 сейвов.

«Нью-Джерси Дэвилз» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 89 очков за 77 матчей. «Нью-Йорк Рейнджерс» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Востока, заработав 79 очков за 76 встреч.

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