«Рейнджерс» с Панариным на выезде всухую проиграли «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США). «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу со счётом 4:0.

Заброшенные шайбы на свой счёт записали Тимо Майер (дважды), Йеспер Братт и Нико Хишир.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в этом матче результативными действиями не отметился. У голкипера гостей Игоря Шестёркина 12 сейвов.

«Нью-Джерси Дэвилз» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 89 очков за 77 матчей. «Нью-Йорк Рейнджерс» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Востока, заработав 79 очков за 76 встреч.