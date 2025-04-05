Председатель ФХБ высказался о выходе минского «Динамо» во второй раунд Кубка Гагарина

Председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович высказался об историческом выходе минского «Динамо» во второй раунд Кубка Гагарина.

«Как и каждый хоккейный болельщик в Беларуси, я рад, что флагману нашего хоккея, минскому «Динамо», удалось выполнить задачу на сезон и впервые в истории выйти во второй раунд плей-офф. Особенно приятно, что доля заслуг в этом результате принадлежит нашей молодёжи, которая росла и развивалась в нашей стране. На этой стадии «Динамо» показало отличную результативную игру! Желаю всем нам, чтобы так продолжилось и дальше», — приводит слова Богдановича официальный сайт ФХБ.