«Тампа» гарантировала себе участие в плей-офф НХЛ в восьмом сезоне подряд

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» досрочно гарантировал себе место в плей-офф Национальной хоккейной лиги после победы «Нью-Джерси Дэвилз» над «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Отмечается, что «Тампа» выходит в плей-офф восьмой раз подряд. В составе команды выступают российский форвард Никита Кучеров и голкипер Андрей Василевский.

После 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ «Тампа» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 93 очка. В общей таблице НХЛ «Тампа» находится на девятой строчке.

Напомним, ранее в плей-офф НХЛ уже вышли «Виннипег Джетс», «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс» на Западе, а также «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз» на Востоке.