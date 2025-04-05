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«Тампа» гарантировала себе участие в плей-офф НХЛ в восьмом сезоне подряд

«Тампа» гарантировала себе участие в плей-офф НХЛ в восьмом сезоне подряд
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Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» досрочно гарантировал себе место в плей-офф Национальной хоккейной лиги после победы «Нью-Джерси Дэвилз» над «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Майер (Хьюз, Хишир) – 30:56 (pp)     2:0 Братт (Хишир, Диллон) – 32:23 (sh)     3:0 Майер (Кейси, Мерсер) – 54:59     4:0 Хишир (Братт) – 56:12    

Отмечается, что «Тампа» выходит в плей-офф восьмой раз подряд. В составе команды выступают российский форвард Никита Кучеров и голкипер Андрей Василевский.

После 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ «Тампа» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 93 очка. В общей таблице НХЛ «Тампа» находится на девятой строчке.

Напомним, ранее в плей-офф НХЛ уже вышли «Виннипег Джетс», «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс» на Западе, а также «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз» на Востоке.

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