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Оттава Сенаторз — Флорида Пантерз, результат матча 5 апреля 2025, счёт 3:0, НХЛ 2024-2025

20 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Оттавой»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Оттава Сенаторз» и «Флорида Пантерз». Команды играли на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада). «Оттава Сенаторз» одержала победу со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 21:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Сандерсон (Пинто) – 11:21     2:0 Батерсон (Козенс, Сандерсон) – 14:17 (pp)     3:0 Хаймор (Шабо) – 57:40    

Заброшенные шайбы на свой счёт записали Джейк Сандерсон, Дрейк Батерсон и Мэттью Хаймор.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сделал 20 сейвов. Его соотечественник защитник «Оттавы» Артём Зуб в этом матче результативными действиями не отметился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Оттава Сенаторз» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 88 очков за 76 матчей. «Флорида Пантерз» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Востока, заработав 92 очка за аналогичное количество встреч.

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