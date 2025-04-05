Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

20 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Оттавой»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Оттава Сенаторз» и «Флорида Пантерз». Команды играли на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада). «Оттава Сенаторз» одержала победу со счётом 3:0.

Заброшенные шайбы на свой счёт записали Джейк Сандерсон, Дрейк Батерсон и Мэттью Хаймор.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сделал 20 сейвов. Его соотечественник защитник «Оттавы» Артём Зуб в этом матче результативными действиями не отметился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Оттава Сенаторз» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 88 очков за 76 матчей. «Флорида Пантерз» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Востока, заработав 92 очка за аналогичное количество встреч.