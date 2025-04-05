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Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 5 апреля 2025 года

Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 5 апреля 2025 года
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Сегодня, 5 апреля, прошёл очередной игровой день первого раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Состоялись три встречи — одна в Западной конференции и две в Восточной. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гуляев (Буше, Грант) – 26:55 (5x5)     2:0 Якупов (Чистяков, Маклауд) – 27:44 (5x5)     3:0 Якупов (Прохоркин) – 34:56 (5x5)     3:1 Силантьев (Канцеров, Минулин) – 44:11 (5x5)     3:2 Юров (Камалов, Михайлис) – 51:39 (5x4)    
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 6
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош (Сотишвили, Усов) – 13:15 (5x5)     1:1 Соркин (Уильямс) – 19:50 (5x5)     1:2 Бориков (Мелош, Усов) – 27:25 (5x5)     1:3 Брук (Кузнецов) – 43:04 (5x5)     1:4 Пинчук (Гросс, Энас) – 44:25 (5x3)     1:5 Бориков – 52:20 (en)     2:5 Провольнев (Афанасьев) – 54:28 (5x4)     2:6 Волков (Улле) – 59:25 (en)    
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Дыняк (Марченко) – 02:22 (5x5)     2:0 Миллер (Семёнов) – 03:33 (5x5)     3:0 Барабанов (Галимов) – 04:55 (5x5)     4:0 О'Делл (Князев) – 12:02 (5x5)     5:0 О'Делл (Семёнов, Лямкин) – 32:25 (5x5)     5:1 Романцев (Каштанов, Денежкин) – 57:17 (5x5)    

Счёт в сериях 1/8 финала плей-офф КХЛ на сегодняшний день выглядит следующим образом:

Запад

«Локомотив» (1) — «Торпедо» (8). Счёт в серии: 4-0
«Динамо» Москва (2) — СКА (7). Счёт в серии: 3-2
«Спартак» (3) — «Северсталь» (6). Счёт в серии: 4-1
«Динамо» Минск (4) — ЦСКА (5). Счёт в серии: 4-2

Восток

«Трактор» (1) — «Адмирал» (8). Счёт в серии: 3-2
«Салават Юлаев» (2) — «Сибирь» (7). Счёт в серии: 3-2
«Металлург» (3) — «Авангард» (6). Счёт в серии: 2-4
«Автомобилист» (4) — «Ак Барс» (5). Счёт в серии: 3-3

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