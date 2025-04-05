Результаты матчей 1/8 финала плей-офф ВХЛ на 5 апреля 2025 года
Поделиться
Сегодня, 5 апреля, прошли три встречи плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Окончен
2 : 4
Магнитка
Магнитогорск
0:1 Пасманик (Пензин, Григоренко) – 15:35 (5x5) 1:1 Апальков (Сердюк, Минеев) – 17:48 (5x4) 1:2 Рыбин (Шумилин) – 18:17 (5x5) 1:3 Шумилин – 46:55 (5x5) 1:4 Сапожников (Пасманик, Григоренко) – 51:13 (5x5) 2:4 Соколов – 53:57
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
ОТ
Звезда
Москва
0:1 Брютов (Рожков, Панкратов) – 15:36 (5x5) 1:1 Александров (Чефанов, Омелюсик) – 20:30 (5x5) 2:1 Варлаков (Чефанов, Александров) – 71:54 (5x5)
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
5 : 3
Зауралье
Курган
1:0 Кровяков (Егоров, Чезганов) – 10:13 (5x5) 1:1 Глебов (Круженков, Тагиров) – 15:17 (5x5) 2:1 Корбит (Усманов) – 17:31 (5x5) 3:1 Кондырев (Соловьёв) – 37:33 (5x5) 4:1 Чезганов (Кровяков, Овчинников) – 43:29 (5x5) 5:1 Чезганов (Кровяков) – 45:52 (5x5) 5:2 Ширяев (Угольников, Комаристый) – 53:12 (5x4) 5:3 Гавриленко (Пищальников, Ерофеев) – 55:05 (5x5)
Счёт в сериях 1/8 финала плей-офф ВХЛ:
1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. «Магнитка» (Магнитогорск) — 3-4
2. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 15. «Буран» (Воронеж) — 3-3
3. «Рубин» (Тюмень) — 14. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 2-4
4. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 13. ХК «Норильск» (Норильск) — 2-4
5. «Химик» (Воскресенск) — 12. «Зауралье» (Курган) — 4-3
6. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 11. «Рязань-ВДВ» (Рязань) — 4-1
7. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 10. «Звезда» (Москва) — 4-3
8. «Челмет» (Челябинск) — 9. «Молот» (Пермь) — 4-2
Комментарии
- 5 апреля 2025
-
23:55
-
23:45
-
23:37
-
22:55
-
22:20
-
21:58
-
21:35
-
21:10
-
20:59
-
20:57
-
20:55
-
20:53
-
20:28
-
20:24
-
20:20
-
20:18
-
20:17
-
20:17
-
20:14
-
20:12
-
20:11
-
20:08
-
20:07
-
20:04
-
20:01
-
20:00
-
19:57
-
19:57
-
19:47
-
19:39
-
19:33
-
19:21
-
19:21
-
19:17
-
19:10