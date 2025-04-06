Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Даллас Старз — Питтсбург Пингвинз, результат матча 5 апреля 2025, счет 3:5, НХЛ 2024-2025

Хет-трика Дадонова не хватило «Далласу» для победы в матче с «Питтсбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Даллас Старз» и «Питтсбург Пингвинз». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). «Питтсбург Пингвинз» одержал победу со счётом 5:3 (1:1, 0:1, 4:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Малкин, Летанг) – 04:16 (pp)     1:1 Дадонов (Бек, Биксель) – 10:43     2:1 Дадонов (Дюшейн, Дамба) – 32:36 (pp)     2:2 Кросби (Макгроарти) – 40:20     3:2 Дадонов (Харли, Любушкин) – 43:11     3:3 Раст (Кросби) – 48:49     3:4 Лизотт (Хайнен) – 58:17     3:5 Кросби (Тимминс) – 58:45    

В составе гостей отличились Сидни Кросби (трижды), Брайан Раст и Блейк Лизотт. За «Даллас Старз» трижды забил россиянин Евгений Дадонов. Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оформил голевую передачу. Результативной передачей отметился также российский защитник «Даллас Старз» Илья Любушкин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Даллас Старз» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 104 очка за 76 матчей. «Питтсбург Пингвинз» располагается на 13-й строчке на Востоке, заработав 74 очка за 77 игр.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android