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Хет-трика Дадонова не хватило «Далласу» для победы в матче с «Питтсбургом»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Даллас Старз» и «Питтсбург Пингвинз». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). «Питтсбург Пингвинз» одержал победу со счётом 5:3 (1:1, 0:1, 4:1).

В составе гостей отличились Сидни Кросби (трижды), Брайан Раст и Блейк Лизотт. За «Даллас Старз» трижды забил россиянин Евгений Дадонов. Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оформил голевую передачу. Результативной передачей отметился также российский защитник «Даллас Старз» Илья Любушкин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Даллас Старз» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 104 очка за 76 матчей. «Питтсбург Пингвинз» располагается на 13-й строчке на Востоке, заработав 74 очка за 77 игр.