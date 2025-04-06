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Лос-Анджелес Кингз — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 6 апреля 2025, счёт 3:0, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Шайба Андрея Кузьменко помогла «Лос-Анджелесу» всухую обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ
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В ночь со 5 на 6 апреля мск на льду «Крипто.ком-Арена» в американском Лос-Анджелесе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз», победу в котором со счётом 2:0 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Фиала (Лаферрье, Спенс) – 29:20     2:0 Кузьменко (Кемпе, Даути) – 36:08     3:0 Льюис – 57:03    

В составе победителей голами отличились швейцарский нападающий Кевин Фиала, американец Тревор Льюис, а также российский форвард, новичок команды Андрей Кузьменко. Защитник Владислав Гавриков голевыми действиями не отметился.

У гостей не принимали участие в матче лидеры канадцев Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. Россиянин Василий Подколзин завершил встречу с показателем полезности «-1».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Лос-Анджелес» сыграет на своём льду с «Сиэтл Кракен» 8 апреля. «Эдмонтон» встретится в гостях с «Анахайм Дакс» также 8 апреля.

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