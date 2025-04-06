Шайба Андрея Кузьменко помогла «Лос-Анджелесу» всухую обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

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В ночь со 5 на 6 апреля мск на льду «Крипто.ком-Арена» в американском Лос-Анджелесе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз», победу в котором со счётом 2:0 одержали хозяева.

В составе победителей голами отличились швейцарский нападающий Кевин Фиала, американец Тревор Льюис, а также российский форвард, новичок команды Андрей Кузьменко. Защитник Владислав Гавриков голевыми действиями не отметился.

У гостей не принимали участие в матче лидеры канадцев Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. Россиянин Василий Подколзин завершил встречу с показателем полезности «-1».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Лос-Анджелес» сыграет на своём льду с «Сиэтл Кракен» 8 апреля. «Эдмонтон» встретится в гостях с «Анахайм Дакс» также 8 апреля.

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