Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин назвал игрока, который оказал наибольшее влияние на его карьеру

Овечкин назвал игрока, который оказал наибольшее влияние на его карьеру
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, кто больше всего повлиял на его карьеру в Национальной хоккейной лиге.

«Без моих парней я бы никогда не достиг этой вехи. Кто оказал наибольшее влияние на мою карьеру? Очевидно, это Бекстрём. Та химия, которая у нас была на льду и вне его… Я, конечно, очень скучаю по нему сейчас», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Александр Овечкин в домашнем матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру, и повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Материалы по теме
Овечкин отказался забрасывать рекордную шайбу в пустые ворота. Почему?
Истории
Овечкин отказался забрасывать рекордную шайбу в пустые ворота. Почему?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android