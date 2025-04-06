Овечкин назвал игрока, который оказал наибольшее влияние на его карьеру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, кто больше всего повлиял на его карьеру в Национальной хоккейной лиге.

«Без моих парней я бы никогда не достиг этой вехи. Кто оказал наибольшее влияние на мою карьеру? Очевидно, это Бекстрём. Та химия, которая у нас была на льду и вне его… Я, конечно, очень скучаю по нему сейчас», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Александр Овечкин в домашнем матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру, и повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.