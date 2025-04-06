Экс-форвард «Вашингтона»: нельзя всё время играть только на Овечкина

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Майк Кнубл высказался об игре с российским форвардом Александром Овечкиным.

«Нужно было быть очень осторожным, чтобы не подыгрывать ему слишком много. Ты знал, на что он способен, но это не означало, что нужно всё время пытаться насильно отдать ему шайбу. Надо было давать ему передачу, когда была возможность, делать черновую работу, но если сам оказывался в выгодной позиции для броска, нужно было бросать. Нельзя всё время только на него играть. Нужно было дополнять», — приводит слова Кнубла официальный сайт НХЛ.

Овечкин в домашнем матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру, и повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.