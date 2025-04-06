Кросби обошёл Малкина по количеству хет-триков в истории «Питтсбурга»
Поделиться
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оформил 14-й хет-трик в своей карьере и обогнал российского форварда Евгения Малкина, заняв второе место по этому показателю в истории франшизы.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Малкин, Летанг) – 04:16 (pp) 1:1 Дадонов (Бек, Биксель) – 10:43 2:1 Дадонов (Дюшейн, Дамба) – 32:36 (pp) 2:2 Кросби (Макгроарти) – 40:20 3:2 Дадонов (Харли, Любушкин) – 43:11 3:3 Раст (Кросби) – 48:49 3:4 Лизотт (Хайнен) – 58:17 3:5 Кросби (Тимминс) – 58:45
Рекорд франшизы принадлежит Марио Лемье, который записал в свой актив 40 хет-триков.
Кросби оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (5:3).
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Кросби принял участие в 75 матчах, в которых записал в свой актив 30 голов и 56 результативных передач при коэффициенте полезности «-19».
Всего за карьеру в лиге форвард провёл 1347 матчей, забив 622 гола и сделав 1060 результативных передач.
Комментарии
- 6 апреля 2025
-
03:17
-
03:02
-
02:55
-
02:42
-
01:44
-
01:33
-
00:52
- 5 апреля 2025
-
23:55
-
23:45
-
23:37
-
22:55
-
22:20
-
21:58
-
21:35
-
21:10
-
20:59
-
20:57
-
20:55
-
20:53
-
20:28
-
20:24
-
20:20
-
20:18
-
20:17
-
20:17
-
20:14
-
20:12
-
20:11
-
20:08
-
20:07
-
20:04
-
20:01
-
20:00
-
19:57
-
19:57