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Кросби обошёл Малкина по количеству хет-триков в истории «Питтсбурга»

Кросби обошёл Малкина по количеству хет-триков в истории «Питтсбурга»
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оформил 14-й хет-трик в своей карьере и обогнал российского форварда Евгения Малкина, заняв второе место по этому показателю в истории франшизы.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Малкин, Летанг) – 04:16 (pp)     1:1 Дадонов (Бек, Биксель) – 10:43     2:1 Дадонов (Дюшейн, Дамба) – 32:36 (pp)     2:2 Кросби (Макгроарти) – 40:20     3:2 Дадонов (Харли, Любушкин) – 43:11     3:3 Раст (Кросби) – 48:49     3:4 Лизотт (Хайнен) – 58:17     3:5 Кросби (Тимминс) – 58:45    

Рекорд франшизы принадлежит Марио Лемье, который записал в свой актив 40 хет-триков.

Кросби оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (5:3).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Кросби принял участие в 75 матчах, в которых записал в свой актив 30 голов и 56 результативных передач при коэффициенте полезности «-19».

Всего за карьеру в лиге форвард провёл 1347 матчей, забив 622 гола и сделав 1060 результативных передач.

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