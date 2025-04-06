Кросби обошёл Малкина по количеству хет-триков в истории «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оформил 14-й хет-трик в своей карьере и обогнал российского форварда Евгения Малкина, заняв второе место по этому показателю в истории франшизы.

Рекорд франшизы принадлежит Марио Лемье, который записал в свой актив 40 хет-триков.

Кросби оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (5:3).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Кросби принял участие в 75 матчах, в которых записал в свой актив 30 голов и 56 результативных передач при коэффициенте полезности «-19».

Всего за карьеру в лиге форвард провёл 1347 матчей, забив 622 гола и сделав 1060 результативных передач.