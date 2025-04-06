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Малкин поздравил Овечкина с повторением рекорда Гретцки, показав совместное архивное фото

Малкин поздравил Овечкина с повторением рекорда Гретцки, показав совместное архивное фото
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поздравил соотечественника, форварда Александра Овечкина с повторением рекорда Уэйна Гретцки.

«894, великий», — написал Малкин, опубликовав совместное архивное фото с Овечкиным.

Фото: Фото из личного архива

Овечкин в домашнем матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру, и повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 60 матчах, в которых записал в свой актив 41 гол и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+18».

Всего за карьеру в лиге российский нападающий провёл 1486 матчей, забив 894 гола и сделав 724 результативные передачи.

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