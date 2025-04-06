37-летний Кросби приблизился к достижению Овечкина среди действующих игроков в НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оформил 14-й хет-трик в своей карьере, отличившись в ворота «Даллас Старз» (5:3). Таким образом, 37-летний канадец забрасывал три и более шайбы 13 разным командам в Национальной хоккейной лиге.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, по этому показателю Кросби является вторым среди действующих хоккеистов лиги. Рекордсменом является форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, в активе которого есть хет-трики в ворота 20 разных команд.

Всего за карьеру в лиге Кросби провёл 1347 матчей. За это время Сидни забросил 622 шайбы и отдал 1060 результативных передач.

Главные рекорды Александра Овечкина: