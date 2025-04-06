Тренер «Вашингтона»: у Овечкина есть талант к драматизму

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о российском нападающем Александре Овечкине после матча регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3).

«У него есть талант к драматизму. Мы играли… ну, так себе. Но потом вышли в третьем периоде, большинство… Первый гол оживил арену, но потом все как будто затаили дыхание: «Ну давай же!» Это ночь, которую я, стоя на скамейке, не забуду никогда. Видеть, как игроки поддерживают друг друга — невероятно», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

Овечкин в последнем матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (5:3) оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру, и повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.