Тренер «Вашингтона»: у Овечкина есть талант к драматизму
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о российском нападающем Александре Овечкине после матча регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52 1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55 1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31 2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09 2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19 3:3 Строум – 43:46 (pp) 4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp) 5:3 Леонард – 58:24
«У него есть талант к драматизму. Мы играли… ну, так себе. Но потом вышли в третьем периоде, большинство… Первый гол оживил арену, но потом все как будто затаили дыхание: «Ну давай же!» Это ночь, которую я, стоя на скамейке, не забуду никогда. Видеть, как игроки поддерживают друг друга — невероятно», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».
Овечкин в последнем матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (5:3) оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру, и повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.
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